Корабль британских ВМС начал следить за фрегатом «Адмирал Горшков» Корабль британских ВМС следит за проходом «Адмирала Горшкова» мимо Великобритании

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков»

Корабль военно-морских сил Великобритании следит за проходом мимо островного государства российского фрегата «Адмирал Горшков». Движение российского корабля в Северном море отслеживается с помощью передовых технологий, сообщает РИА Новости.

[Корабль] HMS Portland следит за российским фрегатом «Адмирал Горшков» с управляемыми ракетами и сопровождающим танкером «Кама» во время их прохода в международных водах недалеко от Великобритании, — цитирует агентство сообщение британских ВМС.

В сообщении также отмечается, что на корабле Portland размещен специальный вертолет Merlin. Корабль оснащен передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций. При этом командир Portland Эд Мосс-Уорд назвал сопровождение российского корабля рутинной деятельностью ВМС Британии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Фрегат во время похода проведет учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», добавил он.