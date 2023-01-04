Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в дальний поход

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС. Фрегат во время похода проведет учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В церемонии выхода корабля на боевую службу также принял участие президент страны Владимир Путин, он назвал начало похода знаменательным.

Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, — сказал Шойгу.

«Адмирал Горшков» — головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны. Он встал на вооружение ВМФ России в июле 2018 года.

«Циркон» является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой, которая разрабатывается «НПО машиностроения». Ожидается, что они поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-е.

Ранее Путин говорил, что фрегат выйдет на боевую службу в начале января 2023 года. Глава государства отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.