Конфликт в Карабахе станет темой обсуждения в Совете Евросоюза

Совет Европейского союза планирует 12 октября обсудить военный конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор будет вестись с учётом результатов встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Такое заявление сделал журналистам в Брюсселе представитель Евросоюза высокого ранга,
Кажется, главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве. Посмотрим на результаты встречи и в понедельник обсудим, как ЕС может способствовать урегулированию конфликта, — поделился он.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как писал NEWS.ru, Agence France-Presse со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие 9 октября вечером или на следующий день.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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