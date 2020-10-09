Конфликт в Карабахе станет темой обсуждения в Совете Евросоюза

https://static.news.ru/photo/a748532c-0a2b-11eb-94ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: eucouncil/facebook.com

Совет Европейского союза планирует 12 октября обсудить военный конфликт в Нагорном Карабахе. Разговор будет вестись с учётом результатов встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Такое заявление сделал журналистам в Брюсселе представитель Евросоюза высокого ранга, передаёт ТАСС.

Кажется, главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве. Посмотрим на результаты встречи и в понедельник обсудим, как ЕС может способствовать урегулированию конфликта, — поделился он.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как писал NEWS.ru, Agence France-Presse со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие 9 октября вечером или на следующий день.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.