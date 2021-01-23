Конфликт между участниками акции произошёл возле посольства РФ в Киеве

https://static.news.ru/photo/8bb7f120-5dab-11eb-8f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

В Киеве произошёл конфликт между двумя различными группами людей во время акции под стенами посольства России.

Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось, — заявили в пресс-службе управления Национальной полиции по Киеву.

По данным РБК, около посольства РФ проходила акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Протестующие повесили рядом со зданием плакаты в поддержку оппозиционера. Через некоторое время к посольству подошли около 20 мужчин, которые начали срывать и поджигать эти плакаты.

Как писал NEWS.ru, на территории России прошли митинги в поддержку Навального. На них были задержаны 1955 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего людей было задержано в Москве, по данным на 19:27, в полицию отправился 681 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (274), на третьем — Новосибирск с 95 задержанными.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток.