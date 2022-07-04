Концерн Uniper попросил у правительства ФРГ помощи на 9 млрд евро Энергетический концерн Uniper попросил у правительства ФРГ финпомощи на 9 млрд евро

Фото: Uniper

Переговоры о получении пакета финансовой помощи ведёт с правительством Германии немецкий энергетический концерн Uniper. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. По информации агентства, речь идёт о сумме в 9 млрд евро.

Как рассказал собеседник Bloomberg, правительство рассматривает возможность применения ряда мер, в том числе кредиты, участие в акционерном капитале и перекладывание части резкого роста расходов на рядовых потребителей.

В рамках данного плана кабмин готовит законодательство, позволяющее государству покупать доли в энергокомпаниях, находящихся в затруднительном положении. Это также заставит потребителей взять на себя основную часть проблем в связи со всё увеличивающимися ценами на газ. Предполагается. что проект будет утверждён на текущей неделе.

По мнению аналитиков, к которым обратилось агентство Bloomberg, ограничение российских поставок газа ежедневно обходится компании Uniper в 30 млн евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обеспокоен текущими темпами роста инфляции и стоимости газа. Шольц отметил, что в данный момент Берлин решает вопрос о взятии под контроль процесса повышения цен. Канцлер также напомнил про обещания оказать господдержку газовым поставщикам и потребителям в случае резкого роста цен на газ. В частности, политик коснулся вопроса оказания помощи концерну Uniper.