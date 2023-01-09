«Коммерсант»: цены на газ в Европе вернулись к показателю годичной давности

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Цены на газ в Европе в начале 2023 года снизились до уровня годичной давности — $780 за 1 тысячу кубометров. Этому способствовала аномально теплая погода в ноябре и начале декабря, позволившая странам ЕС сэкономить запасы топлива в хранилищах, пишет «Коммерсант».

В начале месяца потребление газа упало настолько, что в некоторые дни хранилища переходили в режим нетто-закачки и на 6 января в среднем по ЕС были заполнены на 83,2% (83,9 млрд кубометров), — говорится в публикации.

Это самый высокий уровень заполненности европейских хранилищ в истории наблюдений, за исключением зимы 2019/20 года, когда данный показатель составлял 87,8 млрд кубометров. Тогда рекордные объемы топлива были обусловлены подготовкой Европы к возможному прекращению транзита российского газа через Украину.

Глава немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur Клаус Мюллер предположил, что Германия завершит нынешний отопительный сезон с более чем на 50% заполненными газохранилищами. По его прогнозу, цены на газ в Европе могут сохраниться на текущем уровне в течение одного-двух лет.

Ранее сообщалось, что закачка газа в европейские подземные хранилища за декабрь 2022 года стала рекордной для этого месяца с 2011-го. Поступления сжиженного природного газа из терминалов в газотранспортную систему ЕС также достигли рекордной отметки по итогам прошлого года, превысив 128 млрд кубометров. При этом отбор топлива из хранилищ в конце декабря снизился до исторического минимума.