GIE: закачка газа в хранилища Европы в декабре 2022-го стала рекордной

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Закачка газа в европейские подземные хранилища за декабрь 2022 года стала рекордной для этого месяца с 2011-го, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Поступления сжиженного природного газа из терминалов в газотранспортную систему ЕС также достигли рекорной отметки по итогам прошлого года, превысив 128 млрд кубометров. Отбор топлива из хранилищ в конце декабря снизился до исторического минимума.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 декабря выросли до 83,33%, что на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату в последние пять лет. Сейчас в них находится около 90,2 млрд кубометров голубого топлива.

Европейские ПХГ в декабре пополнились на 2,55 млрд кубометров, что стало рекордом за все время наблюдений GIE с 2011 года. Отбор голубого топлива из хранилищ стал минимальным за последние три года — лишь 12,54 млрд куб. м.

Такая ситуация объясняется тем, что температура в декабре в Европе преимущественно соответствовала климатической норме или была чуть выше средних показателей. Тем не менее середина месяца выдалась холоднее средних показателей, в в эти дни был потрачен рекордный объем топлива из запасов.

Ранее в «Газпроме» предупреждали, что максимальные запасы газа не могут гарантировать Европе надежный осенне-зимний период, поскольку нагрузка на газохранилища все равно стала выше из-за изменения логистики и источников поставок топлива.

В декабре 2022 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, пытаясь избавиться от зависимости от России, становятся зависимыми от энергоснабжения США. По его словам, сейчас, когда «европейцы ежедневно теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале декабря прошлого года утверждала, что поставки газа из России в страны страны ЕС сократились примерно с 40% до 10%.