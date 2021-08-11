Комаровский назвал главные ошибки молодых родителей

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил основные ошибки, которые совершают молодые родители при воспитании ребёнка. Ролик доступен на YouTube-канале педиатра.

В XXI веке цивилизованное общество не может оставить женщину один на один с принятием околодетских решений, — заявил Комаровский.

Доктор считает, что для продолжения рода необходимо обладать интеллектом, логикой и здравым смыслом. Педиатр подчеркнул, что даже образованная и начитанная молодая мать после родов переживает, что с ребёнком может случиться какая-то неприятность.

По словам врача, часто молодые отцы начинают уделять внимание своей супруге только после рождения ребёнка. Проблемы в семейной жизни приводят к тому, что на Украине около половины браков распадаются после рождения первого ребёнка. Комаровский объяснил, что мужчины полностью оторваны от принятия околодетских решений и попросту не знают, как себя вести.

Поскольку у родителей нет опыта, они часто не понимают, из-за чего ребёнок кричит. Комаровский добавил, что у малыша может испортиться настроение из-за множества факторов, например из-за того, что мимо пролетела муха или у него зачесалось тело. Молодые мамы же считают, что младенец кричит, потому что хочет есть или замёрз.

Он орёт — она его кормит. Он пить хочет, у него жара — она его кормит, — возмутился врач.

Комаровский подчеркнул, что рядом с молодыми родителями должны находиться те, кто что-то понимает в этом вопросе.

Ранее доктор призвал кормящих матерей прививаться от коронавирусной инфекции. Медик считает, что опасности для ребёнка вакцинация не представляет.