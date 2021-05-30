Доктор Комаровский призвал кормящих матерей прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f7712b08-c13c-11eb-80d1-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: facebook.com/komarovskiynet

Кормящим грудью матерям можно прививаться от коронавируса. Опасности для ребёнка вакцинация не представляет. Об этом в своём Telegram-канале написал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Вопрос о прививке специалисту задала одна из подписчиц. Она рассказала, что ей доктор не даёт направление на вакцинацию из-за грудного вскармливания.

Комаровский пояснил, что юридически врач не может дать разрешение на прививку, поскольку ещё нет достаточного количества исследований на тему влияния вакцинации от COVID-19 на кормящую мать и её ребёнка. Однако и прямого запрета не существует.

Поэтому я скажу так: если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос вакцинироваться от ковида или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию. Потому что для ребёнка в этом точно нет ничего опасного, — написал специалист.

Он добавил, что нежелательно прививаться живыми вакцинами. Те препараты, где нет живого вируса, неопасны.

Ранее сообщалось, что президиум Российской академии наук (РАН) опубликовал обращение, в котором призвал россиян активнее прививаться от коронавируса. Учёные заверили, что прививка не может навредить здоровью человека, а рассуждения об «отдалённых последствиях» не имеют научного обоснования.