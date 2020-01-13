Лидеры блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию Германии, обсуждают возможность обновления состава кабинета министров и смены канцлера до выборов-2021. Ангела Меркель заявила о своей неготовности к перестановкам, но не исключено, что её соратники попытаются навязать лидеру свою волю.

Интервью премьер-министра Баварии и главы Христианско-социального союза Маркуса Зёдера всколыхнуло правящую верхушку Берлина: политик заявил о необходимости срочных перестановок в кабмине. Такие действия он сравнил с заменой футбольных игроков во втором тайме.

Это как в футболе: во втором тайме вы укрепляетесь новыми и свежими силами. Потому и мы должны к середине года омолодить и обновить правительственную команду. Нам нужен оптимизм. Неизвестно, способна ли ещё большая коалиция на большие дела. Если правительство останется до 2021 года, ему необходимо придать новый импульс, — сказал Зёдер в интервью газете Bild am Sonntag.

Глава ХСС воздержался от того, чтобы назвать имена потенциальных кандидатов на вылет, однако в немецких СМИ предположили , что речь шла о министре образования Ане Карличек и министре экономики и энергетики Петере Альтмайере. Именно они подверглись завуалированной критике со стороны Зёдера, когда он говорил о приоритетности инноваций и экономики и об отставании Германии в этих областях от Китая и США. По своей воле глава ХСС может заменить лишь министров — членов собственной партии. Самыми возрастными среди них являются глава МВД Хорст Зеерхофер (давний противник Зёдера и бывший глава ХСС) и министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер. Также есть вероятность, что под сокращение попадёт руководитель транспортного министерства Андреас Шойер: с одной стороны, он — один из любимцев Зёдера, с другой — именно его обвиняют в нависшем над властями арбитражном разбирательстве с компаниями — операторами немецких автобанов.

Идею об омоложении кабинета министров косвенно поддержала председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК), в блоке с которым ХСС входит в правительственную коалицию. Она назвала предложение «возможностью, которую Маркус Зёдер ввёл в игру». По её мнению, для успеха на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года блоку ХДС/ХСС нужна предвыборная кампания с «правильными людьми».

Однако канцлерин Ангела Меркель отвергла предложение об обновлении состава: официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что перестановок не ожидается, а глава правительства рада продолжать работу со всеми министрами. Тем не менее изменить состав кабмина Зёдер и АКК могут и без поддержки канцлера.

Не исключено, что лидеры ХДС и ХСС попытаются оказать давление на Меркель, чтобы продвинуть предложение Зёдера, поскольку оно отвечает интересам обеих сторон. Если в конце 2019-го самым популярным политиком после Меркель был член ХДС Фридрих Мерц, а премьер Баварии отставал от него на 1%, то к началу 2020 года Зёдер уже успел его опередить . Неоспоримый лидер ХСС не претендует на место канцлера (по крайней мере на словах) и нуждается в поддержке главы ХДС, чтобы беспрепятственно продвигать свои интересы не только внутри блока, но и на федеральном уровне, однако АКК для него выгодна как глава союзнической партии и возможный будущий канцлер. Она, как пишет Der Tagesspiegel, «наиболее зависима от голосов ХСС» по сравнению с любым другим кандидатом от блока на высший пост.

Для Крамп-Карренбауэр обновление кабмина — хорошая возможность « вписать в систему» своего главного конкурента Мерца, которому гораздо сложнее станет критиковать деятельность партии изнутри, будучи не связанным какой-либо должностью. Кроме того, желание Меркель «оставить всё как есть» негативно сказывается на шансах АКК занять кресло канцлера. Ей и партии необходимо готовиться к выборам, и остановить отток избирателей «на старом багаже» трудно.

Без чёткой политической программы и расставленных приоритетов ХДС продолжит постепенно уступать «Альтернативе для Германии» и «Зелёным». После 2021 года Меркель уйдёт из политики, и ответственность в случае провала ляжет на плечи как действующей, так и будущей верхушки партии. В этой ситуации Крамп-Карренбауэр как ставленнице Меркель придётся выбирать между собственными политическими амбициями и желанием нынешнего канцлера «уйти достойно».