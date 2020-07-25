Климкин: надо сделать из Крыма проблему для России

https://static.news.ru/photo/67c0dbf0-ce3c-11ea-9999-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался с ещё одним предложением по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России.

Экс-глава ведомства написал об этом на своей странице в соцсети. Он напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова.

Страны Прибалтики ждали 50 лет, у нас не так много времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше России и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее, — написал политик в Facebook.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как ранее писал NEWS.ru, в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать, заметил Климкин.

Таким образом отставной чиновник прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и она его отдаст.