Главное слово прошедшего года выбрали в Польше. По мнению жюри конкурса, который был организован Варшавским университетом, им стал «климат».
Второе место заняла аббревиатура ЛГБТ, а третье — термин «феминитив».
По словам профессора Ежи Бартминьского, нужно отдать дань уважения молодым людям, которые «проявляют инстинкт самосохранения и бьют тревогу».
Выбор климата словом года — красноречивый знак, предупреждающий сигнал, — считает он.
В свою очередь профессор Катажина Клосиньская объяснила наличие в рейтинге аббревиатуры ЛГБТ набирающей обороты дискуссией о правах людей.
При этом интернет-пользователи назвали словами года ЛГБТ, «климат» и «самокат»,
Ранее NEWS.ru писал, что газета Financial Times выбрала слово года. Им стал слоган гонконгских протестующих, которые вдохновлялись философией Брюса Ли: Be Water («Будь водой»).
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