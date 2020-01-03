https://static.news.ru/photo/bff62b04-2f95-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Варшавский университет

Главное слово прошедшего года выбрали в Польше. По мнению жюри конкурса, который был организован Варшавским университетом, им стал «климат».

Второе место заняла аббревиатура ЛГБТ, а третье — термин «феминитив».

По словам профессора Ежи Бартминьского, нужно отдать дань уважения молодым людям, которые «проявляют инстинкт самосохранения и бьют тревогу».

Выбор климата словом года — красноречивый знак, предупреждающий сигнал, — считает он.

В свою очередь профессор Катажина Клосиньская объяснила наличие в рейтинге аббревиатуры ЛГБТ набирающей обороты дискуссией о правах людей.

При этом интернет-пользователи назвали словами года ЛГБТ, «климат» и «самокат», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что газета Financial Times выбрала слово года. Им стал слоган гонконгских протестующих, которые вдохновлялись философией Брюса Ли: Be Water («Будь водой»).