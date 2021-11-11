Кличко предрёк веерные отключения электричества в Киеве

В Киеве могут произойти веерные отключения электроэнергии, чего не происходило уже поряда 20 лет. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24».

Если морозы продержатся несколько недель при температуре −15 градусов, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока, — сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что энергетический кризис в числе прочего может привести к подорожанию продуктов питания.

Кличко отметил также, что в настоящее время проблемы с газом и углём испытывают 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

Ранее появилась информация о том, что Киев готов закупать энергоресурсы у самопровозглашённых республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Непризнанные республики Донбасса готовы обсуждать подобное предложение.