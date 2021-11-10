Киев попросил ДНР и ЛНР продавать уголь

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Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин должны провести сегодня ещё одни переговоры. Стороны собираются продолжить обсуждение миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Сегодня они условились продолжить контакты, — сказал Песков. Лидеры двух стран уже разговаривали сегодня. Речь шла о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Как отметили в правительстве Германии, Меркель назвала...