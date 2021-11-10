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Киев попросил ДНР и ЛНР продавать уголь

00:11, 11 ноября 2021
Киев попросил ДНР и ЛНР продавать уголь Фото: Serguei Fomine/Russian Look
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Киев готов закупать энергоресурсы у самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. Её слова приводит РИА Новости.

Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину, — сообщила Ковшарь.

При этом министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что непризнанные республики Донбасса готовы обсуждать подобное предложение.

Это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако, услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать, — рассказал Дейнего.

Ранее стало известно о прекращении поставок угля на Украину со стороны Белоруссии. Такой шаг связан с растущими внутренними потребностями Минска.

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