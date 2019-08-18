https://static.news.ru/photo/5c119f40-c1d8-11e9-9f41-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своём отношении к фразе о завтрашнем дне, которая стала интернет-мемом. В эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском Пятом канале политик заявил, что ему очень нравится это словосочетание.

Отвечая на вопрос телезрителя, «как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все», Кличко признался, что в восторге от собственного высказывания.

Мне так нравится эта фраза: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю всё возможное, чтобы туда заглянуть, — сказал он в программе, которая выложена на сайте телеканала .

Ставшую интернет-мемом фразу об умении смотреть в завтрашний день Кличко сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Интер» в 2013 году. Тогда он заявил, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Как писал News.ru, ранее Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом, пообещав «не сдавать Киев назначенным сверху управляющим».