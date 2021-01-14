Киркорову и Шуфутинскому могут закрыть въезд в Литву

https://static.news.ru/photo/2de23320-5735-11eb-b3e8-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Министерство иностранных дел Литвы рассматривает вопрос о закрытии въезда в страну для певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. Причиной стал пропагандистский характер их выступлений, рассказал глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду, — сказал он.

По его словам, выступления этих артистов являются инструментом мягкой российской пропаганды. При этом в подобных решениях Литва как правовое государство должна руководствоваться только юридическими инструментами. Соответственно, для включения каких-либо лиц в чёрный список нужны чёткие правовые основания.

Имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются в связи с отменой их концертов из-за пандемии коронавируса. Они, как и другие музыканты, получили от государства компенсацию убытков в размере примерно €30 тысяч, передаёт ТАСС.

Ранее прокуратура Литвы сообщила о передаче в окружной суд города Клайпеда уголовного дела в отношении двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Обвиняемые не знакомы друг с другом, но, по данным следственных органов, они вели деятельность против Литовского государства и были завербованы одним человеком — сотрудником Погрануправления ФСБ России по Калининградской области, писал NEWS.ru.