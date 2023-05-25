Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию

Фото: МО Украины

Киев не знает, откуда украинские диверсионные группы получили американскую военную технику, которую они использовали во время атаки на Белгородскую область, пишет Politico со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Черняка. Он подчеркнул, что военная поддержка со стороны Запада предоставляется украинской армии.

Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками, — заявил Черняк.

Представитель ГУР утверждает, что источник американской военной техники, доставшейся диверсионным группам, остается для него неизвестным. По его словам, эти группы действуют независимо, но он признал, что ГУР поддерживает с ними связь.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел режим контртеррористической операции после того, как подтвердил сообщения о проникновении на территорию региона группы диверсантов с Украины. После их уничтожения режим КТО был отменен.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации ДРГ было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

Позднее Минобороны показало кадры с места ликвидации вторгнувшихся в Россию диверсантов.