МИД РФ: Киев заблокировал все инициативы МАГАТЭ по безопасности на ЗАЭС

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Киев заблокировал все инициативы руководителя МAГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭC, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, среди отвергнутых предложений — проект трехсторонних договоренностей, формат двух отдельных двусторонних договоренностей РФ — МАГАТЭ и Украина — МАГАТЭ, создание на Запорожской АЭС зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

В целом же отмечаем, что брифинг Р. Гросси в СБ ООН создает основу для того, чтобы секретариат МАГАТЭ наконец-то огласил имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС, а также открыто осудил столь безрассудные действия Киева. Рассчитываем, что руководство агентства продемонстрирует непредвзятость и неангажированность организации в этом вопросе, — подчеркнул Грушко.

Ранее Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной. По его мнению, необходимо продумать план защиты ЗАЭС от внешних угроз.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в ближайшее время возможны провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС. Это заявление было сделано в ответ на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о предполагаемой подготовке провокации Россией на Запорожской АЭС.