Киев вновь пообещал не бить новыми ракетами по территории России Глава Минобороны Украины пообещал не применять дальнобойное оружие по территории России

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

ВСУ не станут применять дальнобойное оружие по территории России, заверил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters. Как подчеркнул в ходе пресс-конференции руководитель военного ведомства страны, новые ракеты, обещанные США, будут использоваться исключительно для атак по новым субъектам РФ.

Мы всегда говорим нашим иностранным партнерам, что мы не будем использовать их вооружения для обстрела территории России. Мы будем применять его только по российским войскам на временно оккупированных украинских территориях, — заявил Резников.

2 февраля в ходе заседания правительства страны и Еврокомиссии Резников уже гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. После этого депутат Рады Федор Вениславский назвал военные объекты РФ, в том числе в Москве, законной целью.

5 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что он достиг консенсуса с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу отказа от ударов по территории России из оружия, которое Киев получает от западных государств. Кроме того, он указал, что все поставки оружия координируются с партнерами, в частности с США.