Депутат Рады назвал военные объекты в Москве законной целью Депутат Верховной рады Вениславский: командные центры в Москве являются законной целью

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский назвал все военные объекты, которые находятся на территории России, законными целями Киева. В интервью газете Bild депутат Верховной рады подчеркнул, что это касается и военных объектов в Москве. По словам Вениславского, решение об атаке на них будет принимать военное руководство страны.

Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов. Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями. <...> Каждый командный центр в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в нападении на них, — заявил Вениславский.

Представитель Зеленского также подчеркнул, что гарантии о неиспользовании западного вооружения для атак по территории России, на которых настаивают эксперты из США и ЕС, «исходят из параллельного мира».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае обстрелов Крыма со стороны Киева «никаких переговоров» не будет. По словам политика, если ВСУ решатся на обстрелы Крымского полуострова, «запылает» вся территория Украины. Как указал Медведев, ответ России на подобную военную активность будет «быстрым, жестким и убедительным».