Медведев пригрозил уничтожить Украину в случае ударов по Крыму Медведев предупредил Киев, что в случае ударов ВСУ по Крыму «никаких переговоров не будет»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

В случае обстрелов Крыма со стороны Киева «никаких переговоров» не будет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По словам политика, если ВСУ решатся на обстрелы Крымского полуострова, «запылает» вся территория Украины. Как указал Медведев, ответ России на подобную военную активность будет «быстрым, жестким и убедительным».

Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Наш ответ может быть любым, — отметил Медведев.

Зампред СБ заверил, что Россия не ограничивает себя в том, из какого оружия Москва нанесет удар по Киеву. Медведев подчеркнул, что РФ готова применять все виды вооружения «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

Подобные высказывания Медведев допускает уже не в первый раз. В июле 2022 года он пригрозил Украине «Судным днем» после слов экс-советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о готовности Киева нанести удар по Крымскому мосту.

Ранее сенатор от полуострова Сергей Цеков заявил, что Крым надежно защищен от западного оружия. По его словам, там размещены системы ПВО и другое вооружение.