«Страха нет»: сенатор о подготовке к обороне Крыма Сенатор Цеков: Крым хорошо защищен от западного оружия

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Сенатор от полуострова Сергей Цеков заявил, что Крым надежно защищён от западного оружия, передает РИА Новости. По его словам, на полуострове размещены системы ПВО и другое вооружение.

Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет. Американцы хотят своим заявлениями создать «волну», когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны. Нужно подождать, во что выльются эти заявления, — заявил Сергей Цеков.

Он также подчеркнул, что удары в целом по российской территории недопустимы, но американцы просто проигрывают и поэтому блефуют.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Рейдер сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине будут предоставлены системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. Также в пакет включены зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.