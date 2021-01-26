Киев: Украина не собирается восстанавливать прямой импорт газа из России

https://static.news.ru/photo/80f2602c-5fbd-11eb-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин Украины не намерен восстановить прямой импорт газа из России, рассказал 26 января 2021 года во время заседания Верховной рады премьер-министр страны Денис Шмыгаль. С ноября 2015 года Незалежная прекратила прямые закупки углеводорода из РФ. Их заменили так называемым реверсом из Европы.

Организация его виртуального варианта стала возможной после создания в стране отдельного оператора газотранспортной системы. Ему передали на баланс инфраструктуру компании «Нафтогаз». Процедура предполагает, что Киев формально покупает голубое топливо у европейских партнёров, но фактически берёт часть транзита, идущего из РФ в Европу. Таким образом, это сырьё физически не пересекает западных границ Украины, но его оформляют как импортное.

Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка, — заявил Шмыгаль.

Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м составил 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019-го. Объёмы транспортировки газа в обратном направлении за прошедший год составили 15,9 млрд кубометров (на 12% больше, чем в 2019-м). Главными причинами снижения объёмов газа, поступающего в Европу, стали запуск новых газопроводов в обход страны и снижение спроса на голубое топливо в Евросоюзе в связи с пандемией.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, по которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в последующие. По протоколу о газовом сотрудничестве «Нафтогаз» и «Газпром» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба NCG в зависимости от объёмов. Пока активацию этого пункта не обсуждали.

В 2020 году Европа сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 2019 годом на 7%, до 97,194 млрд кубометров, передавал NEWS.ru.