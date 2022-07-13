Киев разорвал дипломатические отношения с КНДР

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины

Украинский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР, информация об этом появилась на сайте ведомства. В Киеве назвали действия Северной Кореи «недружественным шагом» и «попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой, — говорится в заявлении.

Представители украинского внешнеполитического ведомства добавили, что и дальше будут «жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет».

Ранее днем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея признала независимость Донецкой Народной Республики. Он назвал это «еще одной победой» дипломатии и выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса. По его словам, этот шаг станет «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», а партнерство с КНДР увеличит географию торговли для предприятий.

О том, что донецкие дипломаты ведут диалог с Пхеньяном о признании, рассказала накануне глава МИД частично признанной республики Наталья Никонорова. Она добавила, что ДНР надеется в скором времени установить дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.