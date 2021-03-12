Киев призвал Москву открыть доступ в Крым

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Крыму обратился к российским властям с призывом предоставить полный доступ на полуостров.

Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом, — цитирует его РИА Новости.

Украинский министр в очередной раз обвинил РФ в нарушении прав человека в Крыму, а также заявил, что объекты ЮНЕСКО на полуострове подвергаются «варварскому обращению и разграблению».

Кулеба напомнил о создании Киевом нового консультационного формата «Крымская платформа» и призвал челнов СБ ООН присоединиться к ней. Украинские власти в рамках этого формата планируют провести в августе саммит по вопросу возвращения Крыма.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина приняла «Стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя». По словам Кулебы, таким образом Киев подаёт сигнал о намерении не просто просить мир помочь вернуть полуостров, но и прилагать собственные усилия.

В Крыму назвали план попыткой «привлечь хоть толику внимания» США. В республике подчеркнули, что Крым всегда будет российским, а план Киева неизбежно ожидает провал.