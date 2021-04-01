Киев предупредил о готовности Москвы ввести войска в ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россия готова ввести регулярные подразделения Вооружённых сил на территории Донецкой и Луганской области. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Утверждается, что необходимость военной операции будет объяснена защитой граждан России в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Якобы Россия завершает комплекс мероприятий, которые «побудят» Украину на военный ответ.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска могут попытаться продвинуться в глубь территории страны. Якобы дипломаты и СМИ в РФ получили указание быть готовыми освещать действия военных, которые будут отвечать на «якобы агрессивные действия Вооружённых сил Украины».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и государства-партнёры фиксируют обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке страны. Он назвал нынешнюю эскалацию конфликта в Донбассе самой масштабной за последнее время. Украинский министр утверждает, что ситуация зашла в тупик из-за России и единственным выходом является дипломатия. Кулеба отметил, что Москва нагнетает обстановку в регионе.

Как писал NEWS.ru, украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе. Якобы Москва пытается создать угрозы и оказать давление во время переговоров о прекращении огня. Политик отметил, что военные Украины «всегда готовы к любым провокациям».