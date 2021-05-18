Киев представил новый способ урегулирования конфликта в ДНР

https://static.news.ru/photo/c98ec896-b889-11eb-a817-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Украинские власти представили «нормандской четвёрке» новый проект отдельных элементов «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» для разработки дорожной карты урегулирования конфликта на территории Донбасса, пишет «Коммерсант».

В прошлом году предложение разделить Комплекс на отдельные кластеры выдвинули Франция и Германия. Проект представили в ноябре. Россия внесла последние свои поправки в феврале 2021 года. Затем стороны ожидали реакции Киева.

Украина представила проект, который является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. В документе Киев настаивает на полном восстановлении контроля над границей с РФ до выборов местной власти в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Эти процессы были параллельными в предыдущей украинской редакции. До этого, как предполагает Киев, порядок должны поддерживать бойцы Национальной гвардии Украины и украинские граждане из неподконтрольных территорий.

Также в документе зафиксирована жёсткая позиция по конституционной реформе. Россия считает, что проект реформы нужно согласовать с Донецком и Луганском, против чего выступает Украина. Кроме того, Киев требует утвердить будущую дорожную карту по урегулированию конфликта исключительно в «нормандском формате», а не в контактной группе, как того хочет Москва.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак попросил страны — члены НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе.