Киев представил новый способ урегулирования конфликта в ДНР

Украинские власти представили «нормандской четвёрке» новый проект отдельных элементов «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» для разработки дорожной карты урегулирования конфликта на территории Донбасса, пишет «Коммерсант».
В прошлом году предложение разделить Комплекс на отдельные кластеры выдвинули Франция и Германия. Проект представили в ноябре. Россия внесла последние свои поправки в феврале 2021 года. Затем стороны ожидали реакции Киева.
Украина представила проект, который является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. В документе Киев настаивает на полном восстановлении контроля над границей с РФ до выборов местной власти в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Эти процессы были параллельными в предыдущей украинской редакции. До этого, как предполагает Киев, порядок должны поддерживать бойцы Национальной гвардии Украины и украинские граждане из неподконтрольных территорий.
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