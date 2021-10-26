Киев предложил создать для НАТО дайджест украинских реформ

Дайджест украинских реформ, помогающий работать над воплощением евро-атлантических стремлений страны, предложила создать во время встречи с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщает пресс-служба офиса вице-премьера.

По данным пресс-службы, встреча с Мештерхази состоялась во время рабочего визита Стефанишиной в Одессу. Стороны обсудили продолжение сотрудничества с ПА НАТО и реализацию евро-атлантических реформ.

Мештерхази, в частности, отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях на Украине.

Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ на Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО в Киеве в 2022 году, — сообщает пресс-служба на странице в Facebook.

По словам Стефанишиной, подобная информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих украинских реформах и позволит продолжать работу над «воплощением евро-атлантических стремлений страны».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Люблинский треугольник из Украины, Польши и Литвы «осью безопасности на восточном фланге НАТО». Этот формат он считает своеобразной «альтернативой русскому миру».