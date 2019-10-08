https://static.news.ru/photo/d66a0e6a-e9e9-11e9-a638-fa163e074e61_660.jpg Игорь Воронченко Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва передала Международному трибуналу по морскому праву ложные данные по возврату трёх украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

По его словам, Россия сообщила инстанции, что «вернула личный состав и корабли», однако Незалежная направила Кремлю запрос о возврате военных судов, но до сих пор не получила ответ, пишут « Украинские новости ».

По мнению Воронченко, РФ «не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии».

25 ноября 2018 года три украинских корабля и 24 моряка были задержаны после нарушения российской границы. Военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене 7 сентября 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что Киев не собирается забирать свои корабли, оставленные в Крыму после воссоединения региона с РФ весной 2014 года. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Андрей Загороднюк.