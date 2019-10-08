Игорь Воронченко Игорь Воронченко Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва передала Международному трибуналу по морскому праву ложные данные по возврату трёх украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

По его словам, Россия сообщила инстанции, что «вернула личный состав и корабли», однако Незалежная направила Кремлю запрос о возврате военных судов, но до сих пор не получила ответ, пишут «Украинские новости».

По мнению Воронченко, РФ «не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии».

25 ноября 2018 года три украинских корабля и 24 моряка были задержаны после нарушения российской границы. Военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене 7 сентября 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что Киев не собирается забирать свои корабли, оставленные в Крыму после воссоединения региона с РФ весной 2014 года. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Андрей Загороднюк.

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