Москва передала Международному трибуналу по морскому праву ложные данные по возврату трёх украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
По его словам, Россия сообщила инстанции, что «вернула личный состав и корабли», однако Незалежная направила Кремлю запрос о возврате военных судов, но до сих пор не получила ответ, пишут «
По мнению Воронченко, РФ «не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии».
25 ноября 2018 года три украинских корабля и 24 моряка были задержаны после нарушения российской границы. Военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене 7 сентября 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что Киев не собирается забирать свои корабли, оставленные в Крыму после воссоединения региона с РФ весной 2014 года. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Андрей Загороднюк.
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