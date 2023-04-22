Украина может потерять контроль над своим воздушным пространством The Times: Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за нехатки боеприпасов

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нехватка зенитных боеприпасов у украинской армии может привести к тому, что она потеряет контроль над своим воздушным пространством, заявила обозреватель Кэтрин Филп в своей статье, опубликованной в The Times. Она ссылается на данные, полученные в результате утечки секретных документов Пентагона. По словам обозревателя, критический момент может наступить уже в следующем месяце.

Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на отчаянную просьбу о дополнительных вооружениях, — пишет Филп.

Также обозреватель отметила, что использование беспилотников со стороны Украины стало проблемным, поскольку российская армия усовершенствовала свою тактику в борьбе с БПЛА.

Ранее сообщалось, что из 20 РСЗО, поставленных Киеву от США, ежедневно работают только три, а нагрузка на них минимальная — от двух до четырех пусков в день. Предполагается, что украинская армия сейчас экономит пусковые снаряды, чтобы можно было активнее их использовать во время весеннего контрнаступления.