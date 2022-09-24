Киев лишит аккредитации посла Ирана из-за «поддержки» России

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Украины лишит аккредитации посла Ирана в Киеве из-за неподтвержденных утверждений о поставках России вооружения. О том, что Иран якобы отправил в РФ первую партию беспилотников ранее сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Заявление МИД Украины размещено на сайте ведомства.

В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, — говорится в сообщении.

О том, что тема закупки Россией у Ирана боевых дронов искусственно вбрасывалась в американские СМИ говорила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Это же подтверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что ставка Соединенных Штатов на политику санкций лишь сближает государства, которые подверглись применению подобных мер. В дальнейшем санкционная политика такого рода обречена на провал.