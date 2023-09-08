Киев хочет запретить въезд китайским блогерам, посетившим Крым и ДНР МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Артистка эстрады, певица Ван Фан (КНР)

Группе блогеров и оперной певице Ван-Фан из Китая могут запретить въезд на Украину, заявил представитель МИД страны Олег Николенко. Китайцы ранее посетили ДНР и Крым, а Ван-Фан спела песню «Катюша» в разрушенном драмтеатре Мариуполя. Николенко назвал такое выступление примером полной моральной деградации, а туристическую поездку нарушением границы.

Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину всем этим китайским «туристам», — написал он в соцсетях.

Ранее певица и блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) попала в украинскую базу данных «Миротворец» и оказалась в списке людей, угрожающих национальной безопасности Украины. Поводом для внесения артистки в базу стала фейковая новость о том, что девушка задонатила почти миллион рублей армии России.

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.