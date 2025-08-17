В последние месяцы королю Великобритании Карлу III стало хуже на фоне борьбы с раком, сообщает портал Radar Online со ссылкой на неназванные источники. В частности, монарху с трудом дается передвижение по территории собственного поместья в Норфолке. По данным источников, чтобы заглушить боль, Карл III начал употреблять алкоголь.

Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью, — говорится в публикации.

Ранее Карл III выпустил на рынок лимитированного плюшевого медведя стоимостью 224,17 фунта стерлингов (около 25 тысяч рублей). При этом игрушка предназначена не для детей, а для взрослых. Сам медведь сделан из мохера серебристого цвета и хлопкового вельвета.

До этого король Великобритании придумал собственный рецепт, предложив готовить вместо петуха в вине тетерева в вине. Карл III назвал блюдо «Тетеревякой». Автор книги о королевской прислуге «Да, мэм» Том Куинн также рассказал, что у монарха есть особые требования к приготовлению яиц.