Капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что у британского эсминца HMS Defender не будет никаких шансов в противостоянии с Черноморским флотом РФ. Он считает, что одного бомбардировщика Су-24М может хватить, чтобы потопить европейское судно.

Исход встречи эсминца и российских самолётов окажется не в пользу англичан. Для выведения британского эсминца из строя необходим всего один бомбардировщик Су-24М и несколько эффективно сброшенных бомб.

Эсминцу удалось бы сбить 20 наших Су-24М только в том случае, если бы они не использовали средства радиоэлектронного подавления и метали самые обычные бомбы. То есть в идеальных для себя условиях британцы смогут сбить 20 самолётов, — считает эксперт.

Кроме того, отмечается стальное терпение российских военных в инциденте с эсминцем. Ведь факт того, что военный корабль не выходил на связь и зашёл на территорию чужого государства, уже служит основанием для огня на поражение.

При этом системы ПВО позволили бы британскому эсминцу лишь ненадолго отсрочить свою гибель, но не предотвратить её.

Ранее в Британии заявили, что Defender потопит половину Черноморского флота РФ. Это заявление сделали после встречи премьер-министра Бориса Джонсона с представителями СМИ на военной базе в Хэмпшире.