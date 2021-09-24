Кандидат от ХДС проиграл в округе, в котором 27 лет выигрывала Меркель

Кандидат от Христианско-демократического союза Георг Гюнтер не смог выиграть выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась уходящий канцер Ангела Меркель. Гюнтер набрал на 23,5% голосов меньше, чем Меркель в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что после подсчётов на 349 из 354 избирательных участков Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку. Это меньше, чем у кандидата от Социал-демократической партии Германии Анны Касаутцки, заручившейся поддержкой 24,4% избирателей.

По партийным спискам в округе лидирует СДПГ с 25,4%, «Альтернатива для Германии» идёт второй с 19%, ХДС только на третьем месте с 18,7%. У левых 11,3%, у зелёных 8,7%, а свободные демократы набирают 8,3%.

Ранее стало известно, что катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия», заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман. Так она прокомментировала потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами. Она добавила, что политической силе требуется обновление.