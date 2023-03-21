Канцлер Германии назвал сроки продолжения конфликта на Украине Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине «может продлиться долго»

Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Конфликт на Украине может продлиться еще долго, предположил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит издание Rheinische Post. Канцлер также подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Киев.

Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго. Даже когда война закончится, все не станет сразу как обычно. Однако мы не должны прекращать усилия, ради ее окончания. <...> Мы должны понимать, что эта ужасная война и ее последствия еще долго будут нас заботить. Еще долго мы будем иметь дело с расчисткой руин, — сказал Шольц.

Он также отметил, что Украина должна иметь возможность защищать «свою целостность и независимость». Шольц подчеркнул, что Запад «не действует легкомысленно».

Ранее канцлер ФРГ заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина показывает, что никто не может быть выше закона. По его словам, МУС — подходящий орган для расследования военных преступлений.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».