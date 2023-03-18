«Никто не может быть выше закона»: Шольц об ордере МУС на арест Путина Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что никто не выше закона

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина показывает, что никто не может быть выше закона, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. По его словам, которые приводит Reuters, МУС — подходящий орган для расследования военных преступлений.

Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений. <...> Дело в том, что никто не может быть выше закона и это становится очевидным прямо сейчас, — заявил Шольц.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил решение Международного уголовного суда. Он назвал этот процесс цирковой клоунадой, а сотрудников МУС — тунеядцами. Кадыров подчеркнул, что международная судебная система больше не обладает независимым статусом, а сам МУС прогнулся под заокеанского хозяина.