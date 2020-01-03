https://static.news.ru/photo/6f85a5a2-e272-11e9-bd63-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном. Для этого необходимо использовать предусмотренные механизмы, в том числе содержащиеся в иранском соглашении.

Он отметил, что ликвидация генерала КСИР Касема Сулеймани должна рассматриваться как реакция Соединённых Штатов на «иранский образ действий и иранское поведение в прошлом», передаёт Bild.

Были неоднократные нападения на дипломатов и учреждения США. В связи с чем это и должно соответствующе расцениваться как реакция, — подчеркнул он.

По его словам, Вена доступна как место для переговоров, если стороны захотят их провести.

У нас хороший опыт в переговорах по ядерному соглашению, и мы считаем, что дипломатия — единственный верный способ не допустить дальнейшей эскалации в этой ситуации, — добавил он.

Политик сказал, что в наибольшей опасности сейчас находится Израиль, который остаётся в центре напряжённости. Он считает необходимым для Австрии сделать всё возможное для «выживания Израиля» в регионе, который пострадал от кризиса.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель. Помпео заявил, что США готовы к любому возможному ответу Тегерана.