Новый год для многих является одним из главных праздников в году. Кто-то проводит этот день с родными, кто-то — с друзьями. NEWS.ru спросил у молодых европейцев из разных стран и городов, как те привыкли отмечать праздник и какие традиции они соблюдают.

Шумный Берлин

Старший менеджер по проектам в благотворительной организации Берлина Армин Пиалек рассказал NEWS.ru, что планирует встречать Новый год с друзьями.

Я останусь в Берлине и, скорее всего, пойду на вечеринку с друзьями с работы. Интернациональным составом мы будем встречать Новый год на крыше. В Берлине, как и везде, запускают фейерверки, и с крыши наверняка откроется прекрасный вид. Фейерверки в Германии разрешено продавать лишь с 27 декабря и до Нового года, потому что они создают определённые проблемы: много дыма, и есть вероятность, что ничего не будет видно. Ещё у меня есть традиция: после полуночи я встречаюсь со своими родными. Мы даём себе обещания на год, обсуждаем минувший. Что касается еды, то я люблю «ракеты» — это что-то похожее на барбекю: мы ставим на стол небольшой гриль и готовим мясо с овощами. Не уверен на 100%, но, скорее всего, мы будем делать это и на вечеринке. Ночь будет длинной, и, определённо, после неё я не сяду утром за руль. Я останусь в Берлине и, скорее всего, пойду на вечеринку с друзьями с работы. Интернациональным составом мы будем встречать Новый год на крыше. В Берлине, как и везде, запускают фейерверки, и с крыши наверняка откроется прекрасный вид. Фейерверки в Германии разрешено продавать лишь с 27 декабря и до Нового года, потому что они создают определённые проблемы: много дыма, и есть вероятность, что ничего не будет видно. Ещё у меня есть традиция: после полуночи я встречаюсь со своими родными. Мы даём себе обещания на год, обсуждаем минувший. Что касается еды, то я люблю «ракеты» — это что-то похожее на барбекю: мы ставим на стол небольшой гриль и готовим мясо с овощами. Не уверен на 100%, но, скорее всего, мы будем делать это и на вечеринке. Ночь будет длинной, и, определённо, после неё я не сяду утром за руль. Армин Пиалек старший менеджер по проектам в благотворительной организации Берлина

С 1990 до 2001 года Пиалек праздновал Новый год в Нью-Йорке на Таймс-сквер, где по традиции после полуночи спускают с 23-метровой высоты большой новогодний шар.

Ещё мне запомнилось, как я справлял праздник два года назад: со своей девушкой поехали в Рим и провели праздничный вечер вдвоём, ели очень вкусные блюда традиционной итальянской кухни, а в полночь вышли на улицу, — сказал он.

Холодный Стокгольм

Инженер из Стокгольма Патрик Андрессон обычно встречает Новый год с друзьями, но в этот раз решил отметить праздник с семьёй в необычной для себя обстановке — в Казахстане.

В Швеции Новый год — большое событие, которое, наверное, отмечается масштабнее Рождества. Почти все встречают Новый год с друзьями — среди моих знакомых нет тех, кто привык отмечать праздник в ресторане или клубе. На новогодний ужин обычно покупают что-то «редкое» и дорогое, например лобстеров или тендерлойн. Когда часы бьют полночь, все выходят на балкон или в сад. Большое значение имеют и новогодние обещания, которые люди дают себе в эту ночь. В последние годы шведы стали часто покупать фейерверки и устраивать шоу. Те, кто отмечают праздник на даче, могут даже соревноваться, чей салют лучше и громче. В этом году в Швеции будет значительно тише: некоторые типы фейерверков теперь под запретом. Я сейчас нахожусь в Казахстане и не имею ни малейшего представления о том, как здесь принято встречать Новый год. Будет очень интересно на это посмотреть. Думаю, что игристое вино на столе — международная традиция, так что мы им запаслись. В Швеции Новый год — большое событие, которое, наверное, отмечается масштабнее Рождества. Почти все встречают Новый год с друзьями — среди моих знакомых нет тех, кто привык отмечать праздник в ресторане или клубе. На новогодний ужин обычно покупают что-то «редкое» и дорогое, например лобстеров или тендерлойн. Когда часы бьют полночь, все выходят на балкон или в сад. Большое значение имеют и новогодние обещания, которые люди дают себе в эту ночь. В последние годы шведы стали часто покупать фейерверки и устраивать шоу. Те, кто отмечают праздник на даче, могут даже соревноваться, чей салют лучше и громче. В этом году в Швеции будет значительно тише: некоторые типы фейерверков теперь под запретом. Я сейчас нахожусь в Казахстане и не имею ни малейшего представления о том, как здесь принято встречать Новый год. Будет очень интересно на это посмотреть. Думаю, что игристое вино на столе — международная традиция, так что мы им запаслись. Патрик Андрессон инженер в Стокгольме

Андрессону лучше других запомнился Новый год, когда он был подростком 12--13 лет. Тогда ему выпала возможность запускать фейерверки три дня подряд: его семья так ждала наступления Нового года, что решила начать праздновать заранее. В Швеции есть своя традиция на 1 января: многие идут есть пиццу, отметил в беседе с NEWS.ru Андрессон. По его словам, пиццериям приходится нанимать дополнительный персонал для работы в этот день.

Атмосферные Афины

Для научного сотрудника университета из Афин Димитриоса Мосхоса Новый год — семейный праздник. В этот раз, как он рассказал NEWS.ru, для него праздничная ночь будет особенной.

Мы, я и два моих брата, служим в армии, и нам положено несколько выходных. Наша семья воссоединится по такому приятному поводу. Праздник мы будем встречать в ресторане: сначала поужинаем, а ближе к полночи пойдём на главную площадь Афин. После этого я отправлюсь к друзьям, чтобы продолжить празднование. Моя семья следует греческим традициям, так что обычно мы ужинаем дома, а потом буквально секунд за 20 до полуночи зажигаем свечи и поздравляем друг друга. Потом мы едим пирог «Василопита» — внутри него спрятана монетка, и кому она достанется, тот, как считается, обретёт удачу на будущий год. Также мы часто путешествуем на Новый год, нередко ездим в Германию. Мы, я и два моих брата, служим в армии, и нам положено несколько выходных. Наша семья воссоединится по такому приятному поводу. Праздник мы будем встречать в ресторане: сначала поужинаем, а ближе к полночи пойдём на главную площадь Афин. После этого я отправлюсь к друзьям, чтобы продолжить празднование. Моя семья следует греческим традициям, так что обычно мы ужинаем дома, а потом буквально секунд за 20 до полуночи зажигаем свечи и поздравляем друг друга. Потом мы едим пирог «Василопита» — внутри него спрятана монетка, и кому она достанется, тот, как считается, обретёт удачу на будущий год. Также мы часто путешествуем на Новый год, нередко ездим в Германию. Димитриос Мосхос научный сотрудник университета

Как рассказал Мосхос, его лучшие воспоминания о Новом годе связаны с двумя периодами — детством и университетскими годами. Ребёнком он с родителями отмечал этот праздник в отеле в Праге, где проходил праздничный концерт.

Когда я стал взрослым, то обычно проводил каникулы в нашем доме на острове Скопелос на севере Греции. Там особо нет развлечений. Но однажды, когда я учился в Германии, мне нужно было явиться на занятия в первых числах января. Мне пришлось покинуть остров ещё до празднования Нового года: я думал, что придётся встречать праздник в одиночестве, но моя подруга пригласила меня к себе — встретить Новый год с её семьёй. Это было очень мило, — рассказал он.

Мосхос не уверен, был ли этот праздник у подруги лучшим Новым годом в его жизни, но он ему запомнился.