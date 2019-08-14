Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
О желании разделить полномочия мэра столицы и главы администрации в июле заявили в окружении президента Владимира Зеленского.
Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет, — написал Рябчук в
Сам Кличко, как ранее писал News.ru, назвал незаконной инициативу по разделению власти в столице. По его словам, он намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр автоматически становится главой горадминистрации. Политик также заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на пост мэра на новый срок.