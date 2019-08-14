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Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолёту, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу, принадлежит Военно-воздушным силам Испании. Об этом сообщили в оборонном ведомстве королевства.

Вместе с тем, там не стали более подробно комментировать инцидент, сославшись на то, что это могут сделать только представители Североатлантического альянса, передаёт ТАСС. Там в свою очередь уточнили, что истребители...