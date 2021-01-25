Кабмин Германии призвал немедленно освободить Навального

https://static.news.ru/photo/0fc51aae-5ef3-11eb-b2b3-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net/Global Look Press

В правительстве Германии призвали Россию незамедлительно отпустить из-под ареста оппозиционера Алексея Навального.

Наше правительство ещё после ареста Навального заявило, что это решение не поддаётся пониманию, и потребовали его немедленного освобождения, — цитирует РИА Новости главу МИД Германии Хайко Мааса.

Он также призвал освободить всех, кто был задержан и в ходе несогласованных митингов, проходивших в российских городах 23 января. Он отметил, что в Конституции РФ закреплено право на выражение своего мнения и участие в демонстрациях. По словам министра, российские власти обязаны обеспечивать действие принципов правового государства.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным. В Европарламенте ранее приняли резолюцию, требующую от стран ЕС «незамедлительно воспрепятствовать» завершению проекта «Северный поток — 2», а также «чувствительно усилить» санкции в отношении РФ из-за задержания оппозиционера. Координатор правительства ФРГ по делам с Россией Йоханн Заатхофф выступил против новых санкций и призвал не связывать судьбу газопровода с арестом Навального.

Как ранее писал NEWS.ru, посол России в Германии Сергей Нечаев призвал немцев не политизировать дело Навального. Он заявил об осведомлённости правительства ФРГ относительно причин задержания оппозиционера. Дипломат подчеркнул, что если на Западе кому-то подобное положение вещей не нравится, то это не является проблемой российских правоохранительных органов.