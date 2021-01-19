Посол России призвал Германию не политизировать дело Навального

https://static.news.ru/photo/977cab50-5a67-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия призывает власти ФРГ отказаться от искусственной политизации ситуации с задержанием оппозиционера Алексея Навального, который был объявлен в розыск. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Журналисты попросили его прокомментировать требования правительства Германии по незамедлительному освобождению Навального и расследование инцидента, который произошёл с оппозиционером.

Хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги, которые постоянно говорят о верховенстве права, были последовательны и соблюдали свои же собственные рекомендации. Соответствующие разъяснения давались публично, — заявил Нечаев ТАСС.

По его словам, немецкое правительство прекрасно знает причину задержания Навального. Он должен соблюдать законы своей страны. Дипломат подчеркнул, что если на Западе это кому-то не нравится, то это не является проблемой российских правоохранительных органов.

Настоятельно призываем наших германских партнёров воздержаться от искусственной политизации данного дела, — заявил посол.

Дипломат напомнил, что российская сторона отправила четыре запроса о правовой помощи от Генпрокуратуры РФ в адрес Федерального ведомства юстиции ФРГ. Спустя пять месяцев пришёл ответ, который носит формальный характер, отметил Нечаев.

На этом фоне адресованные нам требования в полном объёме расследовать обстоятельства инцидента с господином Навальным выглядят по меньшей мере странно, — отметил посол России в Германии.

Как писал NEWS.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятельность Алексея Навального финансируется иностранными государствами, а в задачах российских политиков — не допустить иностранного вмешательства. Он подчеркнул, что оппозиционеру «нечего делать» в органах власти.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан, на следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.