Кабмин ФРГ: в крови Навального и на бутылке найдены следы одного вещества

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Найденные следы отравляющего вещества в крови российского оппозиционера Алексея Навального идентичны тем, которые были обнаружены на его бутылке с водой, а также других предметах, говорится в отчёте кабинета министров ФРГ, предоставленном по запросу немецких парламентариев.

Утвердительный ответ стоит в соответствующей графе в документе, копия которого имеется в распоряжении журналистов РИА Новости.

В то же время в документе уточняется, что любая другая информация по уликам и предметам не может быть раскрыта, так как «особенно сильно затрагивает общественные интересы».

Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик, — цитирует агентство выдержку из документа.

Также в отчёте говорится, что не могут раскрыть данные о том, откуда появились данные улики и где они хранятся.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Навальный вернулся из Германии в РФ 17 января 2021 года. Сразу же в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН отметили, что оппозиционера задержали за неисполнение требований суда и из-за того, что он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля столичный Симоновский суд заменил условное наказание Навальному на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока будет вычтен период, когда политик находился под домашним арестом.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно отчёту кабмина ФРГ, Навальный во время пребывания в Германии постоянно находился под наблюдением спецслужб.