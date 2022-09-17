Из Telegram-канала Зеленского пропало фото солдата с нацистским шевроном

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Фотография, на которой Владимира Зеленского охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», удалена из Telegram-канала украинского президента, сообщает РЕН ТВ. Пост с изображением нацистской символики был выложен несколько дней назад. Сейчас запись отредактировали.

Это уже не первый случай, когда Зеленский размещает в Сети подобные кадры, передает телеканал.

9 мая украинский лидер опубликовал в соцсетях обращение к соотечественникам, приуроченное ко Дню победы над нацизмом. Он сопроводил запись серией фото, на одном из которых был изображен военнослужащий ВСУ с символикой дивизии СС «Мертвая голова».

Военный был сфотографирован рядом с орудием. На его груди поверх камуфляжа была хорошо видна эмблема в виде черепа с костями. Через некоторое время публикация была отредактирована, а провокационное фото удалено.