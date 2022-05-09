Зеленский опубликовал в День Победы фото солдата ВСУ с символикой СС

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях обращение к соотечественникам, приуроченное ко «Дню победы над нацизмом». При этом он сопроводил запись серией фото, на одном из которых был изображён военнослужащий ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf («Мёртвая голова»).

Военный был сфотографирован рядом с орудием. На его груди поверх камуфляжа была хорошо видна эмблема в виде черепа с костями. Через некоторое время публикация была отредактирована, а провокационное фото удалено.

В понедельник депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинцев создать народно-освободительное движение против «нацистов, засевших у власти» в Киеве. По его словам, граждане Украины имеют право жить в свободной от нацизма стране. Для этого, считает Шеремет, необходимо раз и навсегда прогнать националистов, которые «целенаправленно уничтожают украинский народ».

Ранее сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что нацисты на Украине «завоевывают умы» подростков, насаждая им свою идеологию, поэтому, по её мнению, в стране ведётся политика по уничтожению советских памятников и «атаке на российскую историю». Она отметила, что украинцы напуганы настолько, что даже бойцы ВСУ боятся выходить через гуманитарные коридоры, потому что их же коллеги начнут стрелять им в спину.

Также первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что киевское руководство «продолжает оголтелую политику под руководством США», которая направленна на подавление всего, что сближает российский и украинский народы. Он отметил, что это, в частности, объясняет публикацию Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания реестра государственных предателей Украины, куда попали 103 человека.