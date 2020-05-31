Итальянский врач сообщил о снижении активности коронавируса в стране

Активность коронавируса в Италии заметно снижается. Об этом сообщил главврач больницы Сан-Раффаэлле в Милане Альберто Зангрильо.
По его словам, в анализах заразившихся COVID-19 наблюдается пониженное количество копий вируса. Это свидетельствует о снижении так называемой вирусной нагрузки.
Мазки, которые были выполнены за последние 10 дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад, — цитирует Зангрильо РИА Новости.
Медик также усомнился в возможности второй волны эпидемии в стране и призвал итальянцев не поддаваться панике.
Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе особого молебна в Ватикане папа римский Франциск попросил помощи и заступничества Девы Марии в борьбе с коронавирусом.