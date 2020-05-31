Итальянский врач сообщил о снижении активности коронавируса в стране

https://static.news.ru/photo/4d670146-a3ec-11ea-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Global Look Press

Активность коронавируса в Италии заметно снижается. Об этом сообщил главврач больницы Сан-Раффаэлле в Милане Альберто Зангрильо.

По его словам, в анализах заразившихся COVID-19 наблюдается пониженное количество копий вируса. Это свидетельствует о снижении так называемой вирусной нагрузки.

Мазки, которые были выполнены за последние 10 дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад, — цитирует Зангрильо РИА Новости.

Медик также усомнился в возможности второй волны эпидемии в стране и призвал итальянцев не поддаваться панике.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе особого молебна в Ватикане папа римский Франциск попросил помощи и заступничества Девы Марии в борьбе с коронавирусом.