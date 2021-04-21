Итальянец заработал 500 тысяч евро, прогуливая 15 лет работу

https://static.news.ru/photo/e1cff5e6-a28c-11eb-ac0c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Италии выявили злостного прогульщика, который на протяжении 15 лет не ходил на работу. Мужчина с 2005 года числился в штате в одной из больниц в качестве сотрудника управления пожарной безопасности, однако с того времени не провёл на работе ни одного дня.

Как сообщает издание Corriere della Sera, за время прогулов 67-летнему мужчине удалось заработать 500 тысяч евро (около 45,7 млн рублей).

Расследование показало, что руководителей управления, где числился фиктивный работник, запугивали, чтобы они не назначали ему дисциплинарных взысканий. По словам одного из сотрудников больницы, в 2005 году «очень выдающийся человек» пришёл в офис и пригрозил начальнику проблемами для него и его семьи.

Ранее сообщалось, что экс-председатель совета директоров Интеркоопбанка и миллиардер Олег Золкин стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные злоумышленники похитили у него 2,7 млн рублей.