https://static.news.ru/photo/5af6fdf8-566b-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии сообщили о закрытии для посещений кафедрального собора Милана и ограничении доступа в базилику Святого Марка в Венеции. Такие меры предосторожности связаны с распространением в стране коронавируса.

В соответствии с принятым на уровне руководства области и министерства здравоохранения регламентом, кафедральный собор будет закрыт до 25 февраля до дальнейших распоряжений, — сообщает газета Il Messaggero.

Об ограничении доступа в базилику Святого Марка сообщил архиепископат Римской католической церкви. Он также объявил об отмене всех месс.

На данный момент коронавирус в Италии подтвердился у 130 человек. От заболевания погибло трое. Стремительное распространение коронавируса в Италии связано с тем, что врачи не могут распознать симптомы вызванной им болезни.

NEWS.ru передавал ранее, что оперный театр Ла Скала в Милане отменил все спектакли из-за эпидемии.