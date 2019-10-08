https://static.news.ru/photo/25b49852-ea1f-11e9-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zucchi/Insidefoto/Ropi

Конституционную реформу, в результате которой сократится число парламентариев в обеих палатах, поддержало большинство депутатов Италии.

За сокращение выступили 553 члена Палаты депутатов, против — всего 14, ещё двое не смогли определиться. Теперь общее количество парламентариев сократится до 600 с 945, депутатов — до 400 с 630 и сенаторов — до 200 с 315, передаёт La Repubblica .

Предполагается, что подобная мера не только повысит эффективность работы парламента, но и сэкономит бюджету €100 миллионов в год. Новые правила, вероятно, начнут действовать после следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2023 году.

Как писал News.ru ранее, из-за политического кризиса в руководстве страны президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента. Парламентарии при этом не остались в долгу и отстранили главу государства, быстро найдя ему замену.