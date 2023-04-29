Италия «порадовала» Украину партией неисправных самоходных артустановок Financial Times: Италия передала Украине 20 неисправных самоходных артиллерийских установок

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

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Италия передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок M109L в рамках военной помощи, однако все они оказались в неисправном состоянии и не готовыми к бою, пишет газета Financial Times. Издание подчеркивает, что некоторое оружие, которое Киев получает от своих партнеров, требует ремонта.

Не все оружие, переданное Украине, пребывает в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою, — следует из текста статьи.

Ранее неназванный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что танки Leopard вышли из строя, не поучаствовав в сражениях на Украине. Они стали непригодны для участия в боевых действиях после первой обкатки, отметил источник.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев, Берлин и Варшава подписали соглашение о создании в Польше ремонтного центра для поставляемых на Украину танков Leopard 2, использующихся в боевых действиях. Центр начнет работать в конце мая.

Военный обозреватель Виктор Баранец в свою очередь заявил, что Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые стояли в запасе и не проверялись уже несколько лет, из-за чего техника быстро может выйти из строя. Он пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо уже несколько раз до этого отремонтированное. По словам эксперта, Запад избавляется от ненужной техники.